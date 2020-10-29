有網友發現，好市多線上購物和現場有價差。(圖擷取自Costco好市多 商品經驗老實說)

線上購物讓許多忙碌的現代人節省不少時間，只需動動手指頭東西便會送上家門。但日前有網友發文表示，他發現，若選擇好市多線上購物收取的運費卻是論件計算，讓他直喊「意思就是說你買越多就虧越多！虧死你喔！」貼文發出後網友點出關鍵，「運費按件計酬很正常啊，搬1箱跟搬10箱使用空間+重量也不同」。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上表示，「好市多的愛好者們看過來」，並說要提醒大家一件很重要的事，「好市多線上購物和現場購物是有價差的」，隨文附上一款寵物床的照片，而賣場價格是1269元，但線上購物價格是1499元，價格相差230元。

他認為價差是因為運費的關係，但他覺得不划算的地方是「運費卻是論件算」更說等於買越多虧越多。他也舉例，比如同樣商品買20件，一件價差100元，20件就是2000元，「一次送20件和送20次每次一件的運費是一樣的喔！」

貼文曝光後有網友認為，線上購物就是享受方便「他本來就是希望你去現場消費，線上購物只是給你個方便而已」、「很合理呀！不想被收就自己去現場買，自己扛回去，不就好了」、「線上購買省時間跟油錢，見人見智」。

對此，就有網友點出關鍵，「主要是因為美國的運費邏輯跟台灣的不一樣，在美國買越多(重量，體積)本來運費就是越貴，因為貨運跟商家收的費用也高。台灣習慣滿多少運費就由賣家吸收，所以會覺得怪。」

(中時新聞網)