異鄉人近日推出新歌〈異鄉情願〉。（奧爾娛樂提供）

網路紅人「異鄉人Outlander」，2017年與盧廣仲即興演出個人首支饒舌創作〈Swag午覺〉，之後成了網路爆紅傳唱金曲，接著於隔年發行正式錄音室版本，並邀請9m88一同對唱，此曲在YouTube點閱至今累積突破515萬次。時隔兩年半，異鄉人近日再推出創作情歌〈異鄉情願〉，誠實寫出自己多次失戀的追女仔血淚，唱出單戀男子心底吶喊的真實潛台詞，可說是寫出廣大單身男性共鳴的2020單戀陣線金曲。

曲風輕快的〈異鄉情願〉這次也情商到9m88友情贊助和聲編寫，獻出慵懶迷人的合音增添歌曲情調，MV拍攝當天眾多親朋好友包括9m88到場相挺，9m88一時興起加入客串臨演，意外成了MV彩蛋。

異鄉人曾接下2018金音獎頒獎典禮主持棒，但外表得意快活的他，這兩年經歷了表演低落期，今年在眾多好友的鼎力相助下，重振信心推出個人創作；大學時期的異鄉人體重與現在相差12公斤，當時雖然已經開始顯露搞笑才華但其實對外表沒什麼自信，也時常追求失敗，但不屈不饒、天生具有喜劇天份的他，過去的經歷也造就他觀點獨特、沒有偶包的表演風格。異鄉人希望藉由這首歌告訴廣大的單身男子，不要害怕失敗，勇敢追求自己想要的人事物，必定會有一番收穫。

(中時 )