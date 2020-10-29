台南市官田國中推廣食農教育，校內不僅有學生種植的菱角田，而且是引入嘉南大圳活水種植的綠色保育菱角田，29日上午學校的菱角、菱角鮮奶露正式於官田東西庄菱炭森活館上架販售，所得將當成學生的獎助學金。

官田國中推廣菱角有機種植及傳承農業技術，同學不但要穿青蛙裝學習如何摘採當令季節盛產菱角，同時透過節能高效的炭化設備處理廢棄菱角殼，變為烏金菱殼炭，並運用炭化過程中的餘熱作為窯烤pizza熱源，實現友善環境耕作、循環經濟再利用的最佳典範。

官田國中特別與官田烏金社區合作社、官田區公所、崑山科大USR團隊合作，於菱角池並加入菱殼炭，改善水質與提升品質，新鮮菱角口感媲美水梨，是別處吃不到的限定版菱角。

官田國中師生種植的菱角將在東西庄菱炭森活館、官田烏金合作社官網販售，每包定價200元，11月底前訂購有優惠，銷售所得將當成弱勢學生獎助學金。

官田國中校長敬世龍表示，學校將食農教育及環境教育各項課程模組化成學校本位課程，獲得國家環境教育獎，今年更導入科技系統AI家教，辦理各項美國日系列活動以提升學生學力。

(中時 )