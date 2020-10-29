國防部證實：今1架運9通信對抗機 闖進我西南空域 20:352020/10/29 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 運9通信對抗機。國防部提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 共機進入我西南防空識別區示意圖。國防部提供 國防部傍晚發布，共軍運9通信對抗機1架次今天上午進入我西南防空識別區，我空軍應處作為，包括派遣空中巡邏兵力應對，同時廣播驅離，防空飛彈追監。 國防部晚上於官網「即時軍事動態」專區，發布今天共機動態，這也是自9月16日以來，第28度擾台。 (中時 ) #共機 #國防部 #運9 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 娃娃機大廠寶凱6億擴產線 投資台灣三案破700家 19:112020/10/29 財經 陽明估高檔運價持續到農曆年前 鄭貞茂：財務穩健為首要工作 17:102020/10/29 財經 軍方證實！志航基地F5E戰機墜台東外海 飛行員跳傘獲救 08:252020/10/29 政治 F-5E失事墜太平洋 空軍：飛行員吊掛上機已無意識 11:302020/10/29 政治 陸國防部：台獨死路一條 中美兩軍今危機溝通 16:302020/10/29 兩岸 戰機墜海飛官殉職 江啟臣籲查明是否戰機勉強延壽所致 19:032020/10/29 政治 台東志航戰機墜落事故 軍事迷指出低空彈射存活率低 14:322020/10/29 政治 港媒：台軍包機被拒進港飛行區 陸港六機同時近東沙敏感帶低飛 10:542020/10/29 兩岸 桃機預估 明年獲利大減三成 04:102020/10/29 財經要聞 《國際產業》韓國Naver活像印鈔機 Q3暴賺快3倍 10:172020/10/29 財經 政治熱門新聞 侯友宜將成藍軍共主？黨內議員看完民調只說了「一句話」 - 政治 美大選前台海緊張 學者爆：北京恐「這時間」出手 - 政治 拜登若當選台灣會完蛋？台大教授驚：歷史恐重演 - 政治 血淚交織的壯舉！罷捷夜晚這一幕 韓粉看了超心疼 - 政治 拜登GG了？美大選最新民調 網友全嚇一跳 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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