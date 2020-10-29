共機進入我西南防空識別區示意圖。國防部提供

國防部傍晚發布，共軍運9通信對抗機1架次今天上午進入我西南防空識別區，我空軍應處作為，包括派遣空中巡邏兵力應對，同時廣播驅離，防空飛彈追監。

國防部晚上於官網「即時軍事動態」專區，發布今天共機動態，這也是自9月16日以來，第28度擾台。

(中時 )