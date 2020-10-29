今年受到新冠肺炎的籠罩，口罩成了民眾生活中的必需品，許多大廠也紛紛推出特殊色供民眾做選擇，其中最受到青睞的就屬中衛了。中衛口罩一直都是許多民眾心中口罩界的LV，往往一上架就被一掃而空，甚至還得前一天夜排，不過，就在稍早中衛公布最新雙鋼印設計時，卻讓不少網友一看罵翻，直呼「犯了低級的錯誤。」

中衛今（29）日於官方臉書表示為保留中衛彩色口罩系列原有的風格，花了一點時間重新設計雙鋼印字印樣，也保留了原本左上品牌CSD識別及右下角「my color my style」鋼印，文中更指出「不願讓產品沒有自己的名字，CSD字樣會一直在那」，顯現出中衛對自家品牌的自信。

中衛口罩最新鋼印設計中，卻把「taiwan」使用小寫「t」，讓網友直呼有失國格。（圖／翻攝自中衛臉書）

從照片中可發現，「made in taiwan」及MD字樣，與先前的口罩對比，顯然有經過設計。但是，有眼尖的網友發現，鋼印中的「taiwan」竟然使用小寫「t」，令許多網友看了直搖頭，直呼「犯了超低級的錯誤」、「把台灣寫成小寫 t 有辱國格，請改成大寫 T，這很重要，這很重要，這很重要！！」、「一點連基本的sense都沒有，東西再美也是枉然」、「這種錯誤讓人感覺是仿冒名牌的大陸貨」、「Taiwan的T請用大寫，不要自貶國格啊」。

但也有少部分網友表示不在意，「重點是買不到、買不到、買不到」、「好美但也要買得到啊」、「好好看!!!加了MD還是保有自己的風格」，顯然仍有死忠粉絲力挺中衛。

(中時新聞網)