網友將老闆裝盛米糕的過程拍下來，控訴店家搞「飢餓行銷」，裝一碗米糕竟然要花30秒以上 (影音取自YouTube，若被刪除請見諒)

大排長龍老闆這樣搞，你忍的了嗎？台南一間知名米糕店，遭網友PO文抱怨故意慢慢來耍大牌，並將影片PO上網請大家評理，網友看到後紛紛大酸：「飢餓行銷」、「看到火都起來了」。

網友25日在PTT台南版PO文表示，當天去這家知名米糕店朝聖吃中餐，到了現場大約有40到50人在排隊，但等了一段時間，發現隊伍幾乎靜止不動，忍不住跑到櫃台一看，發現老闆裝一碗米糕竟然就花了30秒，讓他直呼太扯。

原PO說，自己7月中去過一次，當時還分成內用、外帶2條動線，且當時老闆裝一碗米糕速度大約是20秒，想不到過了3個月還「進化」到30秒，忍不住質問老闆，老闆卻冷回一直以來只有一條動線，最後一行人受不了，直接離開現場。

鄉民看到後紛紛留言：「飢餓行銷 故意慢慢做」、「米粒精算師」、「文青米糕。只能說和網站關係很好」、「身邊很多這種同事，上班看起來忙得要死，結果工作效率超低」、「光看影片就火大了」、「好厲害的職人精神XDD」、「吃過一次，我是不會吃第二次」、「是不會一次裝滿，再把多的量剷掉嗎」、「假鬼假怪拖半天 一匙還故意弄不到一口飯量」、「看他那樣撥我都沒食慾了」、「動作太快就沒人排隊了啊」、「做吃的怎麼還沒戴口罩」、「給一星還會被罵，擺明就是不缺客人的啊」、「他們Google評論一路從3.6變4.1顆星，上週明明還是4.0，原因就不多說了」。

店家事後則在臉書回應，表示有必要向消費者交代一些重要事務，盡社會責任的本分，強調從以前到現在都只有一條排隊路線，從沒特別區分內用與外帶。

老闆強調自家米糕一碗70，食材都是用最好的。他表示，盛一碗米糕速度慢原因在於，這跟一般米糕不一樣，黏稠且濕潤，用大量的水、米酒久燉而成，吃完絕對會有飽足感，之所以用這種方式，是希望大家份量都能平均，吃起來剛剛好。

老闆臉書PO文也獲得許多粉絲大力支持，留言打氣：「真的很好吃，我願意等」、「什麼客人都有」、「北部的我一定找時間下去拜訪」、「真的值得等待，很純」，但也有人酸：「盡社會責任？所以有開發票嗎」、「好難理解的職人精神」、「我只想知道周杰倫的外帶單有沒有自備容器，為什麼只有他的有高級湯匙」。

PTT原PO看到店家粉專貼文後，也再度更新文章，並貼出照片證明自己7月消費時確實有2條動線，批評店家說話不老實。原PO坦言米糕店東西是美味的，但不能接受店家「紅了就耍大牌」、「不符常理的飢餓行銷」，表示自己不會光顧第3次了。

我覺得，身為一個店家，確實是有向消費者交代一些重要事務的必要，這也是我除了米糕做好，並盡一些社會責任的本份。 以前擺攤流浪時，大家要隨著我擺攤地點跟著我四處奔波，對每個來到攤位前的客人，我真的心存感激，因為你們總是等著盛米糕速度慢的我。 ... 由糯夫發佈於 2020年10月25日 星期日

(中時新聞網)