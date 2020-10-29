外交部委託外貿協會29日舉辦「史瓦帝尼農牧產品發表會暨視訊洽談會」，協助臺史兩國廠商發展後疫情時代經貿合作商機；貿協祕書長林芳苗指出，史瓦帝尼是我非洲唯一邦交國，原定今年非洲自貿區啟動，我與史瓦帝尼簽訂經濟合作協定（ECA）出口免關稅，相對亦成為我國廠商拓展非洲市場的重要據點。

而據我國海關統計，2020年1至9月臺史雙邊貿易額為1,676萬美元，與2019年同期相較大幅成長245.6％（近2.5倍）；昨日活動我商「花芊生物科技」與史商Montigny Investment更進一步簽署採購意向書，藉此開拓臺灣在非洲貿易觸角。

林芳苗指出，史瓦帝尼是臺灣在非洲的唯一邦交國，擁有多樣高品質的農產品，雙方有簽訂經濟合作協定（ECA），可成為我國廠商拓展非洲的據點，原本貿協預計今年帶廠商前往史瓦帝尼拓銷參展，但遇到疫情全部停止，她強調，史瓦帝尼位於非洲南部，除了農牧產品優質，在電商發展亦相當積極，相對亦成為台灣資通訊產業前進非洲市場的跳板，目前像是台灣紡織大廠南緯在史國發展相當成功。

外交部國際合作及經濟事務司長蔡允中則表示，雙方已達成共識，未來將攜手發展電子商務市場。目前將持續強化當地基礎建設，期待未來更多合作，而雙邊貿易中我在史國出口額今年前九月即有二倍以上成長，在疫情等公衛事件期間，兩國因防疫物資支援亦相當密切，外交部還特別設計製作非洲圖樣的專屬口罩，偕友邦共同抗疫。

(工商 )