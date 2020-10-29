美國底特律三大車廠通用、福特及飛雅特克萊斯勒，自6月初以來股價齊飆，迄今漲幅超過30％，雖遠不及電動車大廠特斯拉狂漲逾150％的暴衝表現，打敗大盤綽綽有餘，同時間標普指數僅漲12％。

底特律車廠走過防疫停工及經銷商暫時關門的低潮後，汽車銷售在第3季強勢回歸。疫情讓民眾對搭乘大眾運輸工具通勤上班有疑慮，創造出新一波購車需求。

美國三大車廠第2季業績不支倒地全虧損，僅通用汽車上半年勉強獲利，但他們的第3季財報可望重拾獲利能力。

飛雅特克萊斯勒Q3業績28日出爐，果然一如預期轉虧為盈。該季淨獲利12.1億歐元，去年同期虧損1.79億歐元，營收年跌6％至258.1億歐元。

福特汽車同日發布的第3季財報也表現不俗，受惠於汽卡車需求回溫及高毛利卡車銷量增，淨獲利23.9億美元或每股60美分優於預期，是去年同期的5倍有餘。營收375億美元，優於FactSet調查分析師預估的357.3億美元。

飛雅特克萊斯勒盤後股價漲2.2％，來到每股12.55美元。福特盤後股價勁揚4.3％，至每股8.05美元

除恢復獲利能力，汽車銷售受疫情拖累的程度沒有預期中糟之外，部分投資人還看好這些傳統汽車製造商，開始因電動車需求日增而受惠。電動車所需的移動零件少，無需那麼多組裝人力，這有助車廠未來提高毛利率。

通用汽車10月20日宣布投資20億美元，在田納西州籌建電動車生產基地。摩根士丹利分析師喬納斯（Adam Jonas）隨後發表報告指出，通用轉型生產電動車的進度，超越其他傳統車廠。

不過底特律汽車製造商仍面臨不少挑戰，包括美國失業率依舊處於高檔，員工居家上班已成趨勢，這些逆風恐怕還要吹好幾年。

美國車市想回復到去年汽卡車銷售1,700萬輛的水準，分析師預期最快要等到2022年。

(工商 )