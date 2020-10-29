歐盟執委會29日公布，新冠肺炎感染數又見激增，歐洲政府重啟嚴格的防疫措施之下，衡量歐元區企業與消費者信心的經濟景氣指數，10月陷入停滯凍結在90.9，該指數自4月低點反彈後已連續5個月揚升。不過製造業和服務業兩樣情，前者因出口訂單增溫所以信心指數上揚，後者卻愈顯悲觀。

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