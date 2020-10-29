5連升止步 10月歐元區經濟景氣指數停在90.9 20:422020/10/29 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐盟執委會29日公布，新冠肺炎感染數又見激增，歐洲政府重啟嚴格的防疫措施之下，衡量歐元區企業與消費者信心的經濟景氣指數，10月陷入停滯凍結在90.9，該指數自4月低點反彈後已連續5個月揚升。不過製造業和服務業兩樣情，前者因出口訂單增溫所以信心指數上揚，後者卻愈顯悲觀。 (工商 ) #上揚 #連升 #歐元區經濟 #景氣指數 #歐盟執委會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 A股業績回暖 大中華基金有看頭 04:102020/10/29 投資理財 中華電信雙11升5G好時機專案 三星華碩旗艦機最高折4,500元 14:172020/10/29 科技 科思創Q3銷售量與盈利大增 受惠中國大陸市場成長 09:502020/10/29 財經 MIC預期2021年全球ICT產業展望審慎樂觀 09:102020/10/29 財經 投資級企業債券 上周逆勢吸金 04:102020/10/29 投資理財 陸GDP料創44年新低 明年可強彈 04:102020/10/29 焦點新聞 央行發布第三季議事錄摘要 市場推估利率續凍至明年 19:522020/10/29 財經 只剩5天！美大選誰是贏家 神奇義烏指數發威指向勝選者 17:432020/10/29 兩岸 經濟續走升 美股後市樂觀 04:102020/10/29 投資理財 《金融》台股大跌逾百點 財長：國安基金持續關注 11:082020/10/29 財經 財經熱門新聞 台積電殺完沒？專家爆400必破 撿槍買點太驚嚇 - 財經 美大選「終局已定」？張忠謀親吐8字真言 - 財經 4年前大選狂押贏了 華爾街大咖又給驚人預測 - 財經 台積電明年1月接肥單？ 專家爆英特爾舉動恐害慘客戶 - 財經 散戶小心 台股下殺恐不妙？ 專家爆真正兇手 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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