嘉縣民雄鄉打貓果菜生產合作社理事主席陳映延榮獲農委會第32屆十大神農，是家族中繼叔叔陳憲星、媽媽陳謝美瑛第三個獲得此獎的人。陳映延延續媽媽勤勞、安全的精神，研發農機、育新種皆有一番成績，對鳳梨產業升級更是不遺餘力。

十大神農被譽為農業界的奧斯卡，陳映延的媽媽陳謝美瑛2003年獲得十大神農，2006年創辦阿美鳳梨，陳映延傳承媽媽的精神持續鑽研鳳梨產業，並致力轉型及提升，建立SOP田間系統化管理、不使用植物性賀爾蒙等，目前在嘉義、屏東栽培面積約有40公頃，內外銷約占各半，外銷主要銷往中國、新加坡等國。

陳映延說，「凡事都要嘗試」自己喜歡機械因此上網找資料、找專家請教，動手設計改良農機，研發全台第一台乘坐雙行式中耕施肥機，也引進鳳梨定植機、鳳梨多功能管理機等，有效降低人工成本並提高經濟效益，轉型智慧農業；除此之外還獨家研發出玉蘭花鳳梨、櫻桃鳳梨、百香果鳳梨、琉璃鳳梨及水蜜桃鳳梨等特殊品種鳳梨，香氣、外觀別具特色。

這次獲十大神農肯定，家族成員皆相當開心，陳映延則表示，母親母親勤勞的精神及對農作物安全的概念深深影響他，未來也會繼續努力，讓鳳梨產業變得更好。

(中時 )