2001年美網及2002年溫布頓男單冠軍、澳洲退役名將休伊特（Lleyton Hewitt），在國際網球名人堂2021年入唐名單的球迷票選中，相當受到球迷歡迎而高居首位，能夠在之後的官方投票小組票選中，為他獲得3%加成。

2021年梯次的網球名人堂遴選，國際網球名人堂今天公布為期4周的球迷票選結果，休伊特獲得最高票數，在名人堂官方的票選，可以獲得3%加成，美國芮夢（Lisa Raymond）票數排第二、可在官方投票獲2％加成，瑞典比約克曼（Jonas Bjorkman）則是球迷票選第三名，屆時下一輪投票可獲1％加成。

對於球迷的擁護，休伊特回應：「很榮幸，也很感謝所有來自澳洲、世界各地的網球迷給我的支持。」

參與球迷票選的退役球員中，除了上述三位，還有都來自西班牙的費雷羅（Juan Carlos Ferrero）、布魯格拉（Sergi Bruguera）是2021年網球名人堂候選手，之後的官方小組投票，候選人必須獲得超過75％的支持才能進入國際網球名人堂。

2021國際網球名人堂結果將於明年初出爐，明年7月舉辦入選儀式，官方投票小組由網球媒體及相關成員組成。

(中時 )