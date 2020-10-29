由外貿協會舉辦的2020年台北國際禮品文具暨文創展將於下周11月5日至8日台北世貿一館展出；貿協展覽處長施玉霞在展前指出，隨著時代推進禮品展將啟動轉型，明年將集結台灣禮品、文具、家用品等文創產業業者，設立新穎的台灣文創走廊，並邀集各國富設計力的創意商品，成立國際文創櫥窗，讓國內外豐沛文創設計能量齊聚會場。

台灣設計研究院長張基義分享，受疫情干擾今年設計界參與國際展均掛零，並認為，台灣過去是科技立國、未來應朝創意科技走，人才與技術都有，就是要靠政府整合；而因文博會暫停而首次參展禮品展的國立歷史博物館，則期以史博館圖像建構「共發靈感平台」走出去，預計二年後史博館改裝開幕將展現新頁，原住民族委員會專館代表羅詩蓓則分享文創設計產業發展趨勢。

今年展覽亮點展品包括榮獲紅點設計大獎的世界第一台掌上型雷雕機、IF國際設計獎的時尚保溫瓶、獲認證的無毒環保家用品、世大運指定合作的MIT毛巾；以及「蒙恬」、「蜡藝」、「灣盛」等多家知名禮品文具廠商參展，可滿足各通路商與企業送禮採購需求。

此外，除了台灣文創，中南美洲及非洲國家藝品在台經銷商亦將參展，將以當地民俗手工織品、當地圖紋風格家居品驚豔全場。

因應疫情下，國際買主無法來台，貿協更邀集來自英國、西班牙、杜拜、阿拉伯聯合大公國、波蘭、保加利亞、哈薩克、新加坡、馬來西亞、中國大陸等買主參加線上採購洽談會，創造實質媒合效益。

(工商 )