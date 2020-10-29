中華培訓隊在今年爆米花棒球聯盟碰安永鮮物，旅美投手胡智為先發5局失4分（3分自責分），無關勝敗，中華培訓隊在7局上靠著顏郁軒揮出致勝安打，以5比4逆轉安永鮮物，拿下第2勝。

中華培訓隊在3局上靠著鄭宗哲的二壘打先馳得點，但胡智為在3局下遭遇亂流，連續被敲2支安打後，因隊友守備失誤讓比數被扳平，之後被姜建銘敲出三壘打丟2分，又被黃義坤安打失分，單局挨4安失4分。

但中華培訓隊先在4局上追成1分差，7局上鄭宗哲適時安打追平比數，第5棒顏郁軒再敲1安送回超前分，也打下此戰勝利打點。

胡智為在爆米花的第2場先發，主投5局用87球，被擊出9支安打，沒有保送，有2次三振，失4分（3分自責分），最快球速149公里。

中華培訓隊總教練謝承勳表示，胡智為是全隊最穩的先發投手，今天的投球內容也很好，但球隊也要有好的捕手，跟他多一點溝通，再去配合一下。胡智為則認為，自己的狀況還需要時間調整，自評此戰表現不及格，在場上的配球、策略都沒有處理得很好，也還在適應場地。

胡智為提到，先前自己隨味全龍隊在斗六球場訓練，當時實戰的狀況沒什麼問題，今天賽前牛棚的感覺也不錯，球速、準度都有丟出來，「但是比賽上去投，場地的感覺還是有差，沒有把自己的水準發揮出來，希望下個階段的比賽可以把應有的速度丟出來。」

之後中華培訓隊動用5名牛棚投手，都沒再失分，其中旅美左投張景淯中繼1局沒被擊出安打，有1次保送和1K；宋文華第9局登板關門，雖開局被連敲2支安打，但之後連飆3K，包括對姜建銘投出再見三振，最快球速149公里。

中華培訓隊以1分差逆轉安永鮮物，摘下爆米花第二勝。（中華棒球協會提供）

(中時 )