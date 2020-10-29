空軍1架F5E戰機今天在台東志航基地起飛2分鐘後失事墜海，飛官朱冠甍上尉跳傘後仍不幸殉職，相關訊息讓國人十分悲痛、不捨。但民進黨桃園市議員王浩宇卻將失事原因獨推給前朝馬英九政府，相關爭議言論，讓「雲林菜農」林佳新滿腔怒火飆「國罵」。

王浩宇今29日在臉書發文表示，已經用了40年的F5E戰機因為機型非常老舊，且原廠零件早就停產，過去幾年頻頻發生意外造成飛官傷亡，但因為降低國防預算的關係，「在馬政府時期還是被當作教練機使用」。他表示，因為飛行員是國軍重要的資產，2016年新總統上任後拍板不外購、由漢翔、中科院合作研發「勇鷹」教練機取代F5E，但完全取代F5E還要兩年的時間。

他強調，「馬執政八年連個教練機採購都無法確定，國民黨現在還好意思批評迅速研發新機的蔡政府？」。

相關言論引起林佳新不滿，林佳新今29日透過臉書反批王浩宇，「王浩宇『X』這個字送你，對，就是桃園王浩宇，什麼時間飛官保護人民不幸患難，大家只有傷痛哀弔，沒人怪罪政府，反而全力支持汰換老舊戰機，只有你扯政治。

「國罵『X』這個字送你，反正我也不想跟你這種人說啥大道理，缺錢不爽就去告，由你」。林佳新強調，他本不想寫這些評論，但他實在看不下去，還是堅持要說，希望大家見諒。

挺韓雲林菜農 林佳新。(圖/翻攝自臉書)

王浩宇臉書。(圖/翻攝自臉書)

(中時新聞網)