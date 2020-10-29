機警的老闆，意外救女子一命，在大陸上海開設雜貨店的一名沈姓男子，日前遇到一對男女到店裡購物，女子不斷對老闆比出手勢，一開始以為是情侶吵架，但仔細觀察，發現這對男女不太對勁，趕緊報警並成功救出女子。

綁架女子的是一名31歲王姓男子，由於經營公司不善，欠下大筆債務，王男先是轉職當房屋仲介，期間為了快點還債，挪用公款38萬人民幣（約台幣161萬），全部拿去賭博，想不到錢全部輸光，還被公司發現挪用公款，頓時陷入比之前更大的困境。

王男走投無路，決定用搶劫還債，他上網發現26歲的李姓女子，有房屋要出租，因此約李女假裝要看房，結果趁著李女沒防備，拿出繩索勒住對方脖子，威脅「妳別喊，我只要錢」，王男要求李女拿出15萬人民幣（約台幣63萬），湊不到的錢便強迫貸款，由於貸款需要身分證，李女表示要回住處拿，途中向王男要求買水，因此進到沈男經營的雜貨店。

女子脖子上滿是勒痕(圖片取自光明網)

李女進雜貨店後，趁王男不注意，向老闆狂比「1」、「0」這兩個手勢，一開始沈男滿頭霧水，但他仔細觀察，發現李女眼睛充血、脖子有勒痕，另一隻手也被緊抓不放，雖然認為是情侶吵架，但仍舊打電話報警，順利解救李女。

直到警方到場，王男還辯稱是情侶吵架，但李女當場哭出來，表示太害怕，因為「他口袋裡有刀」，王男也隨即遭逮捕。但王男在法庭上表示，15萬是搶劫過程中提到的欠款，並非搶劫金額，且依據李女狀況，不可能從她身上搶到15萬，而全案目前仍在審理中。

(中時新聞網)