中山警分局中山一派出所官警集體包庇色情案，檢調28日發動第4波搜索行動，兵分29路約談中山一所前員警陳俊安、李功華及業者共8人。台北地檢署複訊後，對陳、李等7人聲請羈押禁見，台北地院29日晚間全數裁准。
檢調本次搜索約談的8人包括，中山一所前員警陳俊安、李功華、888卡拉OK店負責人李政忠、嘉麗寶酒店集團負責人曾小琪、曾筠心姊妹、旗下紀梵希酒店6樓會計余沛樺、嘉麗寶5樓會計劉秀惠及卡拉OK店房東鄭雅文，其中只有鄭以20萬元交保。
檢調調查，陳俊安2014年至2017年擔任中山一所第9警勤區管區員警，2016年至2017年間向888卡拉OK索賄至少10萬元；李功華則在2013年擔任中山一所第19警勤區管區員警，與陳在2013年至2017年間向嘉麗寶酒店集團按月收受3、4萬元賄款，多次接受喝花酒招待，收賄金額初估上百萬元。
(中時 )
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