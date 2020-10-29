東森新戲《王牌辯護人》近日釋出前導預告，胡宇威劇中飾演戰無不勝的「怪咖律師」，葉星辰則飾演社會新鮮人，在小型律師事務所擔任助理，原不相干的兩人，因不同事件被牽連在一起，共同挖掘每個案件背後真相。兩人都是首度演律師，坦言壓力超大，胡宇威自爆，在此前很抗拒演律師，這次可謂個人極大突破。

胡宇威坦言，只要一想到法律專有名詞，跟法庭上高壓辯論，就覺得頭皮發麻，但接到《王牌辯護人》邀約，看過劇本、進入了劇情後，「我腦海中就不斷浮現各個畫面，愛上了這部戲，我咬著牙決定接了，給自己一個挑戰」。葉星辰則是帶劇本到普吉島去旅行，本想回程邊研究編收心，結果看劇本太精采，「我根本停不下來，便決定接演」。

葉星辰為戲狂追法律相關美、日劇，還查閱各種民事、刑事的案例解析。胡宇威則是看開庭影片，觀察律師說話方式、肢體動作及臉部表情，也找語言及表演老師反覆練習。胡宇威坦言一開始有點後悔，除了每天讀劇本到半夜，「導演要我用機關槍的講話速度，台詞更是動輒5、6行，或是半頁，我常感覺自己都忘記呼吸了，不但緊張也很焦慮」。

兩人首度合作，葉星辰笑說兩人笑點都很低，沒事還會彼此惡作劇，「譬如用膝蓋去頂另一個人的膝蓋窩，像這類幼稚的遊戲，常常在玩。所以在一起就笑成一團，很快彼此就熟悉起來。」胡宇威也說，「沒想到跟葉星辰會處得這麼愉快，我們互動方式有點幼稚，隨著拍戲有革命情感」。《王牌辯護人》11月28日起，將於東森戲劇40頻道，每周六晚間八點播出。

《王牌辯護人》胡宇威為律師角色下足苦工。（東森提供）

胡宇威與葉星辰在《王牌辯護人》中初次合作。（東森提供）

《王牌辯護人》葉星辰飾演律師助理。（東森提供）

(中時 )