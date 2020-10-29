氣象局表示，明天（30日）東北風再增強，外加北方的乾冷空氣將南下影響臺灣，大台北及東半部地區，以多雲的天氣為主，偶有零星降雨。(氣象局報天氣)

中央氣象局表示，明天（30）至周六（31）清晨仍受到東北風增強影響，北部及宜蘭天氣稍涼，白天高溫約24度，其他地區高溫約26至30度，不過周五（30）晚上乾冷空氣南下影響，各地清晨低溫約19至22度。大台北及東半部地區有局部短暫雨，南部清晨至上午也有些零星陣雨，萬聖節天氣大致穩定。另外，原位在關島附近的熱帶低氣壓，已正式生成為第20號輕度颱風「閃電」（國際命名: ATSANI），不排除影響台灣。

氣象局表示，明天（30日）東北風再增強，外加北方的乾冷空氣將南下影響臺灣，水氣會稍微減弱，大台北及東半部地區以多雲的天氣為主，偶有零星降雨；其他各地則多雲到晴，午後中南部山區及高屏近山區平地有局部短暫陣雨，高屏沿海地區清晨至上午留意有零星降雨。

溫度方面，由於冷空氣南下，北台灣天氣會更涼一些，其他地區早晚也有涼意；各地低溫大約19至22度，沿海空曠地區可能更低一些，北部及東半部地區高溫約23至26度，中南部地區約28至30度，中南部地區日夜溫差較大。

氣象局表示，整體而言，萬聖夜的天氣大致是穩定，夜晚需留意較涼即可。周六（31）白天起至周日（11月1日）東北風逐漸減弱，天氣逐漸穩定。周日北部及東半部氣溫回升較明顯，高溫約27至29度，至於中南部高溫可達29至31度，但日夜溫差仍大。同時水氣也會更為減少，僅剩大台北及東半部地區有些零星雨。

原位於關島東南方海面的熱帶性低氣壓於，已於20時發展為輕度颱風，為今年編號第20號颱風「閃電」（國際命名: ATSANI）。(氣象局)

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，「閃電」目前最有機會影響台灣。(日本氣象廳)

氣象局指出，預測路徑指出，天鵝會以偏西方向前進，在通過菲律賓後進入南海，對於臺灣沒有直接影響；而位在關島東南方海面的熱帶性低氣壓，已在今20時發展成今年弟20號颱風「閃電」。「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，「閃電」路徑可能轉北、轉西或轉向台灣附近，目前是最有機會影響台灣的颱風，不過不確定性還很大，有待繼續觀察。

氣象局提醒，受東北風增強影響，明（30日）上午起台南以北、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門將有9至10級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，請注意。

(中時新聞網)