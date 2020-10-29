美國半導體大廠英特爾（Intel）22日公布第3季財報，儘管獲利達到預期，但資料中心業務出現疲弱跡象，預期伺服器晶片庫存出現調整，英特爾股價在隔日大崩超過10%，此外，英特爾執行長Bob Swan透露，將在明年1月決定是否將晶圓代工業務外包給台積電。對此，專家表示，英特爾若真的決定外包，稱霸多年的晶圓製造業務勢必受到影響，對於台積電本身來說，也可能造成AMD、NVIDIA等客戶的優勢盡失。

Bob Swan表示，英特爾應可在明年1月做出決定，是否將自家晶片外包或轉單，並強調對台積電的能力非常有信心，應該能成功移植英特爾製程，並進一步強化市場競爭優勢。今年7月下旬，英特爾發布第二季財報就提到，7奈米製程研發受阻，將延宕半年，上市時間更可能延長1年，導致股價暴跌，全球晶圓代工龍頭台積電股價更是一舉衝破400元關卡。

英特爾面臨10年來最大逆風，處理器競爭對手AMD近2年採用台積電先進製程，將市占率擴大、甚至一度逼近20%，NVIDIA更是透過台積電7奈米製程的優良技術，站穩GPU市場的巨頭地位，雖最新一代3款RTX 30系列GPU採用三星8奈米製程，但市場認為，明年台積電能可獲得部分訂單，加上專注在AI、高效能運算(HPC)等資料中心業務的A100 GPU，還是採用台積電7奈米製程，英特爾著實備感壓力。

據《MarketWatch》報導，英特爾並未對轉型計畫有過多評論，僅稱將在明年1月討論並決定如何行動。美國銀行分析師Vivek Arya認為，英特爾是否轉型為無廠IC設計商，目前還看不出來，現在也不知道晶圓代工業者是否有多餘產能替英特爾生產晶片，以台積電來說，主要客戶AMD、NVIDIA與英特爾保持競爭關係，英特爾本身甚至與台積電也保持競爭，是否願意讓其他廠商協助英特爾產能問題，甚至以策略性撤單來攻擊對手，讓各廠商也保持觀望態度。

Jefferies分析師Mark Lipacis則是認為，台積電若願意替英特爾生產晶片，對於AMD、NVIDIA這兩個高成長客戶的訂單將可能造成影響，從戰略角度來看，若英特爾不放棄打造先進製程，台積電不一定能獲得、甚至是有意願替英特爾生產晶片。

(中時新聞網)