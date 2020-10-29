聯電公司向美國司法部支付6,000萬美元罰款，再增一家獨立機構肯定為「利空出盡」。聯電的信用評等公司中華信評今（29）日指出，這筆約新台幣17億元的罰款，不會為聯電帶來重大財務損害，甚至將能消除此訴訟案所衍生財務成本的不確定性。

聯華電子股份有限公司目前持有中華信評授與的發行人評等，長、短期分別為twAA-、twA-1+，信評展望穩定。

聯電因涉嫌竊取美光科技的營業秘密，在2018年11月遭美國司法部起訴。聯電已針對當時員工的營業秘密竊取行為認罪，並同意支付6,000萬美元的罰款。美國司法部則同意撤銷其餘指控，因為聯電發現此問題後，從未使用該營業秘密。

中華信評分析師許智清,認為，此項和解案消除了與訴訟相關的重大業務不確定性，能使聯電管理團隊得以發展其核心代工業務，不再需要分心處理此事件及衍生的問題，而且6,000萬美元的罰款對聯電的資本結構並不會產生重大影響。

中華信評就該公司的財務近況分析，截至今年年6月30日，聯電就調整後基礎而言的淨現金部位包括超過新台幣1,000億元的現金以及流動性短期投資。另外，該公司也藉由28奈米以及其他特殊製程提高營收，進而增加其自由營運現金流量。聯電在2020前半年產生的自由營運現金流量約為新台幣230億元。

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