李富真在父親李健熙告別式上淚流不止。(取自韓網)

李富真一度虛弱到要哥哥與母親攙扶。(取自韓網)

退休前張忠謀自爆 三星李健熙曾有意挖角

三星集團會長李健熙本月25號驚傳病逝，享壽78歲，告別式已在昨日上午於在三星首爾醫院殯儀館悄悄舉行完成。告別式上，李健熙生前最疼愛的女兒李富真也與家人一樣，穿著白衣現身，不斷落淚的憔悴模樣，令人心疼。

三星長公主李富真，不僅有錢更有顏質，亮眼出眾的外型，一點也看不出她已是50歲的婦人，加上於商場展現的領導能力，也讓她有「小李健熙」的封號，同時備受父親李健熙的疼愛。

李富真是李健熙最寵愛的女兒。(取自韓網)

當年即便李健熙再怎麼不情願，仍不敵李富真苦苦哀求，將女兒嫁給了平民階級出身的保鏢任佑宰，可惜李富真與任佑宰後來還是走上離婚一途，還需支付前夫高達141億韓元(約3.58億台幣)贍養費。

在李健熙告別式上，只見李富真穿著一身白衣，身形憔悴，不時掩面啜泣，虛弱到要媽媽洪羅喜與大哥李在鎔攙扶，與昔日在商場上的霸氣形象，判若兩人。而比起家人的悲傷，李在鎔則是完美地將沉痛情緒隱藏起來，鎮住全場，已有三星當家人的派頭。

(中時新聞網)