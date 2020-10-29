受到COVID-19疫情影響多國5G開台時程，工研院表示，今年全球智慧型手機出貨量恐怕僅有12.8億支、年減14％，隨著5G中階機種大量出籠、壓低平均單價，以及電信業者或甚至政府補貼消費者換購5G手機，將帶動明年全球智慧型手機出貨量回升至13.8億支、比今年成長7％，但在疫情與經濟發展難料，明年智慧型手機市場不會回到2019年水準。

工研院表示，原先市場多預期多國5G開台後，2020年將全球智慧型手機將出現5G 換機潮，可是COVID-19從年初影響全球智慧型手機的供應與需求，部分市場5G網路佈建與開台也因疫情而延宕，預估今年全球智慧型手機出貨量僅有12.8億支，比去年下滑14％。

另外，工研院也認為，在疫情的衝擊下，智慧型手機品牌更重視上游供應去中心化，近期蘋果旗下供應鏈的變化最為明顯，立訊併購緯創昆山廠、和碩收購子公司鎧勝全數股權、藍思併購可成泰州廠、台灣代工廠紛紛加大印度投資，從零組件到組裝的供應來源分散化、產地多元化，並以垂直整合達成彈性管理與成本控制。

工研院認為2021年全球智慧型手機成長力道，包括5G新機大舉向中階機種靠攏、電商通路廣被消費者接受，在中階機種大量出籠下，明年5G手機平均價格下滑，加上電信業者或政府可能祭出的5G補貼方案，有利於加速5G換機，另外，以往大部分手機銷售仍以實體通路為主，隨著疫情影響時程長，消費者轉向電商通路購機，電商逐漸被消費者所接受。

也因此，工研院預估明年全球智慧手機將出現正成長，出貨量約13.8億支、比今年大增7％，但明年仍可能受到疫情不穩定、總體經濟復甦緩慢等因素影響，連帶讓消費者延長換機周期或取消換機計劃，讓明年全球智慧型手機出貨量仍不如2019年。

(工商 )