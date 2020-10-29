大陸國家發改委產業發展司機械處處長吳衛29日，在浙江德清舉辦的2020全球未來出行大會中演講時透露，「新能源汽車產業發展規劃」可能在11月2日當周公布，這也表明電動化、智慧化在大陸汽車產業發展中已經成為不可逆轉的方向。

澎湃新聞報導，2019年12月3日，「新能源汽車產業發展規劃（2021～2035年）」（徵求意見稿）正式公布。與正式通過的新能源汽車產業發展規劃不同，徵求意見稿對公共領域的新能源汽車發展提出的要求更高。

徵求意見稿明確要求2021年起，大陸國家生態文明試驗區、大氣污染防治重點區域公共領域新增或更新用車全部使用新能源汽車。

大陸國務院常務會議10月9日通過新能源汽車產業發展規劃，明確充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，強化企業在技術路線選擇等方面的主體地位，更好發揮政府在標準法規制定、品質安全監管等方面作用。

新能源汽車產業發展規劃明確引導新能源汽車產業有序發展，推動建立全大陸統一市場，提高產業集中度和市場競爭力。

(工商 )