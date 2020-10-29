大陸商務部29日表示，前三季大陸網路零售市場形勢持續向好，拉動消費趨勢不減。網路零售加快推動市場主體數位化轉型，催生新業態、新模式，提升產業鏈、供應鏈、價值鏈效益，培育數位經濟新動能。

香港信報報導，大陸商務部指出，1月至9月，全國網路零售額超過人民幣（下同）8兆元，年增9.7％，實物商品線上零售額達6.6兆元，年增15.3％，占社會消費品零售總額的比重為24.3％，與2019年同期相比提高4.8個百分點。

大陸商務部新聞發言人高峰29日在記者會中表示，在跨境電商綜合試驗區擴容、B2B出口監管試點等政策推動下，跨境電商保持良好增長態勢。

據商務大數據對重點電商零售進口平台監測顯示，跨境電商零售進口額年增超過17％。從產地國來看，自日本、美國、澳洲進口額排名前三，占比分別為16.3％、15.1％與8.9％。從品項來看，化妝品、糧油食品及服裝鞋帽進口額排名前三，占比分別為32.7％、24.4％及12.9％。

(工商 )