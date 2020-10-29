IC載板大廠欣興電子過去兩年大幅降低借款槓桿比，竟在此次桃園廠意外火災中，救了自家公司！中華信評今（29）日表示，該公司此次火災造成的相關損失，因為擁有足夠的財務緩衝空間，因此有能力完全吸收。

作為科技業關鍵廠商，欣興電子是科技公司中少數申請具公信力之信評的業者。中華信評授與欣興電子的長、短期發行人評等為twA、twA-1，評等展望穩定。

中華信評分析師郭彥煒分析，該間受火災影響的工廠2019年對該集團合併營收的貢獻度約為6％，不過此次失火造成營收損失的確切數字與持續時間，尚未明朗。

中華信評指出，欣興電子整體業務向來強勁績效表現，持續產生足夠的現金流量，進而為公司在2020年至2021年的借款對EBTIDA比，維持在遠低於2.5倍的水準。截至2020年6月底止，欣興電子以年化比率計算後的借款對EBITDA比為1.3倍，這也為中華信評對於該公司評等仍有相當大的財務緩衝空間的看法提供支撐。

欣興電子在2020年前三季的營運績效表現持續提升，且中華信評預期，由於該公司IC載板業務前景看好，先進IC載板持續應用於高效能運算與5G行動通訊，且新產品生產部分持續取得進展，應能在未來幾季內繼續維持強勁的獲利能力。

(工商 )