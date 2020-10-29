統一獅相隔8年再度拿下半季冠軍，而獅隊隊史拿過9冠、參與過15次總冠軍賽(不含1995年上、下半季奪冠，直接認定為總冠軍)，都是中職史上最多，今年則要與中信兄弟上演「傳統一戰」戲碼，而獅隊有個特別紀錄，過往只要先拿到首戰勝利，最後一定會封王。

根據中職賽務部提供的資料顯示，中職總冠軍賽史先拿1勝（包含保送1勝）的球隊，在27次中有23次最後拿下總冠軍，等同有85.2%機率封王，而過去僅有4次先處於落後的球隊最後能反撲，包含1991年統一、1997年味全、2008年統一、2016年義大。

其中統一獅過去共有6次台灣大賽先拿1勝，包含1996、2000、2007、2009、2011、2013年，最後都順利奪下總冠軍，機率高達百分之百；而若以0勝1敗開局，8次中有2次逆轉，等同有25%機率奪冠，包含1991年與味全龍廝殺到第7戰勝利，以及2008年與兄弟象戰到G7，靠海克曼「1、4、7特攻」逆襲。

過去統一獅有4度總冠軍賽碰上中信兄弟，兩隊各拿2勝，其中2008、2009年統一獅靠洋投海克曼連2年「1、4、7特攻」，達成三連霸王朝，這次為史上第5度兩隊元老球隊在台灣大賽碰頭，G1將在台中洲際球場進行，預售票幾乎售罄，獅隊能否於客場殺出血路值得期待。

(中時 )