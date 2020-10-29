東沙島孤懸海上，距大陸較近，距台灣反而較遠，目前僅有海巡署人員駐守。位置坐落於北緯20度左右，島嶼面積有1.74平方公里。（圖／軍聞社提供）

本月15日立榮航空的軍方包機在飛住東沙途中被告知海上有軍事演習，因此被迫返航。而解放軍演習位置接近東沙島，於是傳出大陸是否拿打算拿下東沙島問題。《環球時報》總編輯胡錫進對此表示，大陸是否拿下東沙島不是能力問題，而是有沒有必要的問題，論距離的話，金門、馬祖還更近些。

胡錫進在其微信公眾號上發文稱，台灣輿論近日一直在打一個問號：解放軍會不會突然奪取東沙島？東沙島是東沙群島唯一的島嶼，大致處在海南島和台灣島南端的中間位置，一直被台灣控制。今年8月也曾因解放軍「四海演習」，有過一輪大陸可能奪取東沙島的傳聞與炒作。

立榮軍方包機往東沙島因共軍演習被迫返航，外界傳出大陸可能會拿下東沙島。（圖／台海網）

胡錫進表示，台灣輿論這麼敏感，是對台灣根本無力長期履行對東沙島控制這一實際認知的折射。至於大陸會不會拿下東沙島，這根本不是能力的問題，而是大陸是否認為這樣做必要的問題。

他指出，東沙島與大陸的最近距離小於與台灣的距離，孤懸海上，缺少周圍的呼應和支撐點，屬於典型的易攻難守之地。島上有雷達站和氣象站，台灣派出的守衛人員只是海巡署的準軍事人員。形勢緊張以來，台軍據報已經增派一個加強連過去，但大家看得出，大陸如果真下決心拿下東沙島，怎麼著都是舉手之勞。

不過，胡錫進說，他相信大陸不會孤立地拿下一個東沙島。其實馬祖、金門離大陸更近，從廈門站高點都能看得見，攻下它們也很容易。如果進一步說，大陸攻澎湖難嗎？就是攻台灣本島，又能有多難呢？考量都是同樣的：是否有政治或者戰略上的必要性。

他強調，如果台當局謀獨行動變本加厲，他覺得什麼都可能發生，拿下台灣外島震懾台當局，顯然是大陸的潛在選項之一。所以說，台當局需要小心點，夾起尾巴來。否則的話，說不定哪一天，它的某一個外島突然就被解放軍端了。

(中時新聞網)