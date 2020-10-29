時常聽到人家說「萬物皆漲，唯獨薪水不漲」。日前就有網友表示，自己今年大學剛畢業，每月薪水大約30k出頭多一點，他好奇若以這樣的薪資是否能夠買車？對此，就有行家專業試算加以分析，最後給出結論「如果你可以接受就買」。

原PO在PTT上以「月薪低無法買車嗎？」為題說明，自己是中部人，找了一份工作月薪大概30K出頭，他也透露，和朋友聊天中得知，大部份友人薪資都落在25K~27K左右，相較之下在朋友中他越心算是不錯的。

他也接著表示，之前有看過相關討論，多半認為月薪5萬以上比較適合買車，讓他好奇「以我聽到工作一陣子的親友年薪也大概很少有聽到60以上，按照普遍聽到的說法應該都買不起車，但路上車一大堆，這之間的落差是怎麼一回事」。

對此，就有網友專業分析，假設排氣量1.8公升的車，牌照稅一年12000元，油錢一個月2000元，保養一年一次就好，費用約2000元，更說這些費用以經抓的很省，路邊的停車費、過路費等都還沒算進去。另外，若貸款40萬，利率2%分36期，月繳11458元，等於年繳13萬多。

透過行家的試算，養車基本費用大概19萬，若以原PO的年薪36萬來看，等於花超過一半的錢在車上，最後他也給出意見「如果你可以接受就買，當然如果是家裡買的就放心買」。

(中時新聞網)