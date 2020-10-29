安心亞影視歌3棲，前陣子也才推出最新專輯《愛得起》。（吳松漢攝）

安心亞、林柏宏、夏和熙29日出席公益活動，其中安心亞下半年工作忙碌，先發專輯又接下中天新節目《同學來了》主持棒，與老友阿Ken、納豆搭檔，阿Ken今年升格導演推出電影《練愛iNG》，無奈遇到疫情票房失利，安心亞透露這段時間跟阿Ken聊的話題，都是他拍這部片賠了多少錢。

安心亞私心認為阿Ken拍的電影挺不錯，自己就看了3次，雖然沒有包場但一直有幫忙好友催票，據了解票房失利後阿Ken的電影夢仍未斷，未來還是想要拍電影，是否願意演出好友的作品？安心亞笑說：「不要演一對就可以。」另她最近剛拍完1部短片，有人性陰暗面的演出，最近就將曝光。

而納豆今年入圍金馬獎最佳男配角，安心亞說自己第一時間就傳簡訊恭喜對方，同場出席的林柏宏也入圍本屆金馬準影帝，安心亞也說有看對方的入圍佳作《怪胎》，林柏宏則對安心亞在戲劇《妹妹》的演出印象深刻。

因林柏宏演出電影《怪胎》入圍，預告金馬紅毯戰服也將會走「怪胎風」，該片口碑票房雙收，他也圈粉不少，不過最讓他訝異的是，全片風格、色調鮮豔明顯，不少人把他角色的造型、電影海報、短片拿去做二次創作，是他第一次感受到影迷能有這類的反饋。

夏和熙最近錄製實境運動節目《全明星運動會》，曝目前參與的明星選手都已進入傷兵名單，今邀請同台的兩位來節目挑戰一下，但安心亞一口回絕，林柏宏則表示若是1日體驗就沒問題，他雖為戲瘦身，但對自己了體力仍有自信。

(中時 )