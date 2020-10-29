民視、八大《綜藝新時代》節目體驗各職業，本週到埔里百香果園體驗當果農，而農場老闆蔡葦倫乍看神似藝人劉子千，讓浩子立刻唱起「我的字典裡沒有放棄～因為因為已鎖定你～」，大夥紛紛搞笑問老闆「改行做百香果農？」，老闆附和「沒錯，他是改行來種百果果的，不過先前不是唱歌是做廚師的啦」。

而老闆主動cue藝人作勢，還自己帶哨子cue浩子跟阿翔來比賽，阿翔笑說「好像在錄《綜藝大集合》」，浩子順勢拉果農的爸爸大喊「主委加碼好不好」，沒想到果農爸爸點頭答應，氣氛熱烈宛如跑錯棚一樣，還是這位具「綜藝感」的果農把現場拉回來，讓浩翔笑著誇獎他好適合當主持人。

百香果農體驗中，不僅看到百香果要睡吊床又要蓋綿被，現場還有一隻超愛吃百香果的「百香狗」，加上要用蜜蜂來幫忙授粉，各種千奇百怪的事讓浩翔大開眼界，浩子說人生第一次看到要幫忙「百香果生小孩」，搞笑說原來生小孩是可以幫忙的。

除了人工授粉，百香果是要靠蜜蜂來授粉，在進行清蜂巢的工作前，果農特別提醒陰天的蜜蜂會特別兇，阿翔自告奮勇，穿成像布袋戲中的藏鏡人造型上場清蜂巢，只聽到現場傳來大叫一聲，大家緊張以為是阿翔被螫到，結果反而是果農被螫傷，還淡淡的補了一句「陰天的蜜蜂真的比較兇」，帶點委屈的樣子笑翻眾人，也讓大家上了一課。《綜藝新時代》每週五晚間10點15分民視播出，每週日下午1點八大綜合台播出。

《綜藝新時代》本週體驗當果農，左起籃籃、浩子、阿翔以及郭婷筠。（民視提供）

《綜藝新時代》與果農一家餐敘。（民視提供）

(中時 )