山崎賢人戲路多元，有「漫改王子」之稱。（Netflix提供）

繼山田孝之主演的原創影集《AV帝王》轟動全球後，全球首屈一指的串流娛樂平台Netflix推出《今際之國的闖關者》接棒，由億萬票房電影《王者天下》導演佐藤信介率製作團隊傾力打造、第4度合作的山崎賢人及土屋太鳳領銜主演，將以破天荒的壯闊格局震撼觀眾，瞄準年度現象級日劇寶座而來。

該劇改編自同名人氣漫畫，集結山崎賢人、土屋太鳳、仲里依紗、櫻田通、町田啟太以及周杰倫〈說好不哭〉MV女主角三吉彩花眾星參演，29日發布正式預告，曝光平日蝸居家中沈迷電玩的宅男山崎賢人與死黨們相約澀谷，卻發現東京竟變成空無一人的城市，在神秘指引之下參加限時「生死遊戲」，密室逃脫過程險些慘遭烈火吞噬，才知道眾人已經被迫進入名為「今際之國」的世界，想要活命就必須參加各式各樣的遊戲，闖關獲勝取得「簽證」延長生存天數。

過去演出無數作品、戲路多元的山崎賢人，有著能將觀眾拉進自己世界，引發共鳴的絕佳魅力，因此受封「漫改王子」稱號，繼電影《王者天下》後，山崎賢人再度與導演佐藤信介攜手合作《今際之國的闖關者》，挑戰人生毫無夢想、整天渾渾噩噩度日的宅男有栖一角，在劇中使出渾身解數，在異世界裡急速成長進而體會生命意義的實力演出。

(中時 )