大島渚拍攝經典禁片《感官世界》，在當時日本嚴格的審查制度下是不被允許的，後來此片以法國製作、為法國企業的產品名義進口進行，才不受日本政府禁止，大島渚妻子小山明子曾回憶表示：「當時是從法國運膠卷過來，在日本拍完後所有膠卷立刻寄回法國，這樣所有權就屬於法國。這種方式只要日本海關通過就行，不用報文部省，所以在日本境內並不觸犯法律。」

最後成品是電影毛片一一被運送至法國，大島渚遠赴進行所有後製和剪輯而完成，日後日本政府仍企圖想以傷風敗俗罪名，將導演大島渚逮補，但是由於影片是法國投資、製作，讓日本政府最後依法無據下，警方才無法起訴，同時《感官世界》這部傳世經典也才得以面世。

大島渚是日本新浪潮電影運動3旗手之一，舉足輕重之地位獲眾多導演、藝術家的景仰，坂本龍一曾表示：「偉大的導演，偉大的人類。他總是嚴厲質問這個社會，少了他日本或許會變成無聊的國家。」曾和大島渚工作過的北野武，更是直接表達他對大師的尊敬之情，「我等著再次在現場被您怒斥的日子！」

(中時 )