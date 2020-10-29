面對嚴峻的經濟局勢，外貿協會馬不停蹄，協助業者拓銷海外市場，「2020年線上南亞商機日」即安排逾140家臺灣廠商與印度、孟加拉、巴基斯坦、斯里蘭卡與尼泊爾五國共54家買主進行視訊採購洽談，完成超過230場一對一洽談，估計創造近2,700萬美元商機。

貿協指出，南亞重點買主包括印度最大私人企業「信實工業(Reliance)」、跨足航太、國防等產業的印度Godrej & Boyce等，採購品項多達32種，且印度最大電動機車製造商Hero Electric則採購機車用LCD/LED儀錶板、電動馬達控制器等產品。

臺灣防疫成就備受國際肯定，南亞各國買主尋找合作夥伴的意願極高、採購需求也多元，包含汽配零件、醫療器材、工具機、食品機械、運動用品、工業設備、太陽能相關零組件等商品。

高雄環進企業特別北上與印商Godrej洽談閉路電視、警報系統等安控產品採購，後續商機可期，而電動車零組件供應商安仁國際則與印度業者洽談客製化市場，來自台南的友信機械表示，已經連續幾年參加貿協的南亞商機日，對拓展印度市場有相當的助益。

(工商 )