過去曾有不少新聞曾報導「房間髒亂」，有一名網友貼出兒子房間的照片，只見床頭堆積如山的衛生紙，還有不少喝過的手搖飲、瓶瓶罐罐堆滿整張桌子，甚至是床單、被單一年才更換一次，超噁心景象令人傻眼，她直呼這一切都是「阿嬤寵出來的！」

原PO於《爆廢公社》以多張照片爆料，她表示這是我「22歲兒子的房間。」偌大的房間內，桌上放滿喝過的瓶瓶罐罐、手搖飲，許多都已經放到發臭，仍未丟棄；床頭更有堆積如山使用過的衛生紙，枕頭套及床單更是一年才更換一次，細看之下，整張床的被單都已睡到發黑。由於，實在太過於髒亂，同住的阿嬤曾經看不下去，欲要替他整理房間，孰料，卻被罵得臭頭。

該名男子就算垃圾桶滿了也不願意傾倒。（圖／翻攝自爆廢公社）

房內也有許多角落不滿使用過的衛生紙，媽媽則頭痛表示這都是阿嬤寵出來的。（圖／翻攝自爆廢公社）

原PO無奈地表示，其實兒子並非自己親生，由於孩子的媽在他出生5個月後便離婚，自己則是孩子的表姑姑，但把他當作親生兒子照料，不過從小是由阿嬤帶大、一起生活，直至去年，因為他接連酒駕肇事，令爸爸氣到高血壓，只好將他掃地出門，阿嬤便哭著又將他接回去同住。豈知，他並未因此改過向上，成天吃喝玩樂，甚至要人叮囑「該吃飯了」，才知道要吃飯，長輩苦口婆心、無數次使用藤條逼他整理，也依然故我。

文章曝光後，不少網友也留言質疑「他是不是沒交過女友？」沒想到原PO卻回答「有！還曾經帶女友回家過，還能一起待在房間一整天。」她無奈嘆，不知道物以類聚適不適合用在這裡，但顯然對於兒子的行徑，一家人都無計可施。

(中時新聞網)