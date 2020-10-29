美國經濟在第三季達成有史以來最快增長，依據商務部發布的第三季GDP數據，初值為季增33.1%，好於預期的32%，也寫下二戰之後最佳的單季成績，加上美國上周初領失業金75萬人，續領近776萬人，均優於預期和前值。繼昨大跌934點後，美股一開盤小跌10幾點，之後擴大為200點再拉回100點內，上下震盪，那斯達克指數上漲0.50%、標普500上漲0.15%，五大科技股皆上漲。

截至台北時間29日晚間9點40分左右，道瓊指數下跌110.18點或0.42%、暫報26409.77點；那斯達克指數上漲81.29點或0.74 %、暫報11086.16點；標普500指數上漲0.50點或0.02%、暫報3271.53點。

至於5大科技巨頭，蘋果上漲1.64%；Alphabet(GOOGLE)上漲1.34%；微軟上漲0.81%；Facebook上漲2.73%；亞馬遜上漲0.39%。台積電ADR上漲0.92%。

美國經濟在第三季達成有紀錄以來最快增長，扭轉了第二季大部分的損失，但並未全部收復，也仍低於疫情前表現。

依據商務部發布的第3季GDP數據，初值為季增33.1%，好於預期的32%，也寫下二戰之後最佳的單季成績。美國過去最好的單季GDP是1950年第一季所創的16.7%，本季的超強反彈，主要得益於上季的歷史性 31.4%的跌幅。

美國勞工部統計局周四(29日)公布最新失業金數據，截至10月24日，美國初次申請失業金為75萬人，截至10月17日的續領人數亦持續下滑，至近776萬人，均優於預期和前值。

數據顯示，經季節性調整後，美國上周初領失業金報75.1萬人，預期 77萬人，前值自78.7萬人上調至79.1萬人；上週初領失業金 4 週移動平均值為78.8萬人，修訂後前值為81.2萬人。

在避險揮之不去的環境下，美元依舊保持堅挺，現貨黃金在昨日暴跌後試圖回穩，但情況依舊不容樂觀，目前交投在1880之下。WTI原油期貨跌幅擴大至5%，現報35.52美元/桶。

歐洲股市今開盤時仍相當不穩定，回吐了開盤漲幅，在很大程度上仍處於震盪狀態。投資者正在消化法國和德國的新封鎖措施，並等待歐洲央行（ECB）的最新貨幣政策決定。

距離美國大選還有不到一周時間，而且美國也像歐洲一樣要面對新冠病例激增的局面， 因此交易員也在為市場波動做準備。投資者也愈加擔憂美國大選結果出現爭議，那樣的話可能引發風險資產的一波拋售。

巴克萊資深策略師Shinichiro Kadota說，雖然拜登民調領先，但川普在一些搖擺州正在迎頭趕上。如果選情更為接近，包括（選舉日當天）可能不公佈全部投票結果，那麼市場波動當然有可能加劇。曾在2016年總統大選準確預測川普獲勝的的新債王岡拉克（Jeffrey Gundlach） 本周再度預言，川普將會贏得連任。

(中時新聞網)