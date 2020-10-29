法國精品集團路威酩軒（LVMH）收購美國珠寶品牌蒂芙尼（Tiffany）案，經歷疫情和訴訟波折，在蒂芙尼董事會28日同意降價出售後，收購案終於柳暗花明，LVMH約可節省4.3億美元成本，雙方最快可望在2021年1月完成交易。
外媒引述消息人士表示，LVMH將以每股131.5美元收購蒂芙尼，低於原先每股135美元出價，LVMH將能省下約4.3億美元。蒂芙尼同意降價出售，免除兩方進入曠日費時的訴訟大戰。
蒂芙尼董事會28日晚間同意接受LVMH修正後的收購條款，依據新的收購架構，雙方的訴訟將迎刃而解，為收購案交付股東投票鋪路，交易可望在2021年1月完成。
2019年稍晚蒂芙尼同意以162億美元的價格，將公司賣給擁有約75個精品品牌的歐洲精品巨擘LVMH。蒂芙尼承受市場需求疲軟壓力，而LVMH認為蒂芙尼將能強化公司在大陸的業務，並拓展集團在美國的能見度。
然而收購蒂芙尼是LVMH億萬富豪執行長阿諾特（Bernard Arnault）的豪賭。新冠肺炎疫情在2020年初橫掃全球，讓這起收購案的價值生變。病毒迫使蒂芙尼和其他零售商暫時停業抗疫，嚴重打擊營收。
精品在同店銷售和觀光客流量方面，通常比其他消費商品更不受經濟衰退影響，但這場公衛危機對精品品牌造成嚴重打擊。貝恩顧問公司預測，2020年全球精品產業的營收衰幅可能高達20％至35％。
LVMH在2019年9月宣布悔婚，捨棄這起談妥的收購交易。LVMH以法國與美國川普內閣的貿易紛爭為由，表示無法履行交易，撕毀收購協議。
蒂芙尼於是在美國德拉瓦州法院控告LVMH，要求後者遵守協議。接者LVMH也提出反訴，稱蒂芙尼的業務遭受疫情重創，造成收購協議失效。
(工商 )
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