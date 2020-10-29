英國電信（BT）與瑞典愛立信（Ericsson）簽定5G供應協議，後者將為倫敦等英國主要城市提供5G無線網路設備。英國政府決定禁止華為參與5G行動網路建設後，意味著英國的行動通訊營運商得在2027年前替換華為的設備。

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