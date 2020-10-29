英國電信與愛立信簽定5G協議 22:022020/10/29 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國電信（BT）與瑞典愛立信（Ericsson）簽定5G供應協議，後者將為倫敦等英國主要城市提供5G無線網路設備。英國政府決定禁止華為參與5G行動網路建設後，意味著英國的行動通訊營運商得在2027年前替換華為的設備。 (工商 ) #英國電信 #愛立信 #簽定 #協議 #英國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 欣興電子獲利續強 失火案對現金流損失可控 21:302020/10/29 財經 《半導體》聯電與美國司法部 營業秘密案和解 09:432020/10/29 財經 《國際產業》諾基亞下調全年獲利預期 宣布新事業群 16:482020/10/29 財經 《國際產業》愛立信贏下英國電信5G設備訂單 11:082020/10/29 財經 美方傳將允許廠商供應華為非5G業務晶片 10:532020/10/29 財經 操盤心法－短線震盪，靜待美國大選結果再進場 04:102020/10/29 證券．權證 隨時隨地隨取 遠傳搶付好貼心 04:102020/10/29 財經焦點 《科技》明年ICT產業審慎樂觀 MIC點出半導體、通訊產業關鍵字 08:012020/10/29 財經 數位轉型第一炮 遠傳打造OMO跨產業平台 04:102020/10/29 產業．科技 港媒：台軍包機被拒進港飛行區 陸港六機同時近東沙敏感帶低飛 10:542020/10/29 兩岸 財經熱門新聞 美大選「終局已定」？張忠謀親吐8字真言 - 財經 台積電殺完沒？專家爆400必破 撿槍買點太驚嚇 - 財經 4年前大選狂押贏了 華爾街大咖又給驚人預測 - 財經 台積電明年1月接肥單？ 專家爆英特爾舉動恐害慘客戶 - 財經 一場半導體世紀交易 台灣囝仔成「下一個賈伯斯」？ - 要聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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