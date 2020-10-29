經濟部國際貿易局與外貿協會舉辦「中東歐市場線上拓銷團」，共計33家臺灣業者與125家中東歐買主參與，1對1洽談場次上看300場，後續商機可望達1,700萬美元。

貿協指出，本次參與的台灣企業中，包含4家醫療相關製造商與貿易商，12家機械設備與五金零件業者，9家汽車零配件與8家優質資通訊業者，其中包括台達電子、東碩資訊、富相科技等上市櫃公司。透過貿協7個駐外單位及立陶宛威爾紐斯商會協助，徵集中東歐7國包括波蘭、烏克蘭、俄羅斯、立陶宛、保加利亞、羅馬尼亞、匈牙利等買主，像是俄羅斯最大卡車製造商KAMAZ、俄羅斯主要航空及機械製造企業KMPO，與擁有30年歷史的匈牙利工業自動化製造商COM-FORTH，以及保加利亞與羅馬尼亞等新創業者等，進行一對一視訊洽談。

貿協指出，有鑒歐盟7月發布疫後復甦的重點政策即是加強整體歐洲數位化水準，從300場洽談中可發現，中東歐各國對於資通訊產品的需求大幅擴大；像是以工業電腦主機板為主的喬曜電子，即獲得多家匈牙利工業自動化系統商青睞，7小時馬拉松洽談從未停下，在barcode scanner製造有24年經驗的宥榮企業更搭上歐洲自動化、數位化的疫後商機浪潮，獲得14場洽談，業者指出，這是自疫情爆發以來，見到最多的歐洲買主，洽談到深夜也值得。

台達電子在波蘭已有據點，此次主推的X光機變壓器尚未在歐洲上市，但透過貿協駐外單位協助，已接洽到烏克蘭、匈牙利醫療器材業者，後續商機上看百萬美元。

中東歐共涵蓋24國，受疫情影響，2020年經濟成長率平均為-5.2％，但2021預計仍有平均4.1％成長率，為歐洲市場中最具拓銷潛力的市場。以台灣與中東歐的貿易結構品項分析，小客車為台灣自中東歐進口的重要品項，出口品項以資通訊、五金與半導體零件為大宗，雖全球貿易受疫情影響大幅滑落，但今年1～9月我國對歐洲的出口，資通訊產品出口仍逆勢成長6.3％，對東歐地區出口成長15.6％，拉抬我對保加利亞、匈牙利出口呈現正成長，顯見我國資通訊品項於中東歐市場極具競爭力。

(工商 )