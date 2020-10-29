台灣三星29日宣布引進最平價5G手機Galaxy A42 5G，搭載高通驍龍750G處理器、5,000毫安培電池、四鏡頭主相機、6.6吋全螢幕，單機建議售價為12,990元，預計11月上市。

今年中台灣5G手機市場僅有宏達電與三星合計推出兩、三款售價約近兩萬元的中價位機種，不過隨著中國5G手機市場價位帶快速向2,000元人民幣上下、也就是新台幣萬元左右市場推進，高通、聯發科等手機晶片業者也配合市場需求推出合適的晶片組，讓業界加速推出平價5G手機，並且引進台灣市場。

根據今年9月市場調查資料顯示，全台最暢銷智慧型手機前5名中，三星Galaxy A系列即占有3名，隨著台灣5G市場發展日趨活躍，三星為了趁勝追擊，台灣三星29日宣布引進最平價5G手機Galaxy A42 5G，搭載高通驍龍750G處理器、5,000毫安培電池、四鏡頭主相機、6.6吋全螢幕，單機建議售價為12,990元，預計11月上市。

HMD日前宣布首款5G手機NOKIA 8.3，搭載高通765G處理器，單機建議售價1萬6,990元，Vivo近期也新推出另一款售價1萬3,990元的5G新機vivo X50e。

(工商 )