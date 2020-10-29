第20號颱風「閃電」（國際命名: ATSANI）預測朝西北轉西北西移動，往菲律賓前進。（氣象局）

雙颱接力！繼今清晨2時輕度颱風「天鵝」生成，稍早氣象局發布訊息指出，今晚20時關島東南方的熱帶性低氣壓發展為今年第20號颱風「閃電」，預計朝西北轉西北西移動，往菲律賓前進。專家預估，「閃電」未來路徑或將影響台灣。

根據氣象局資料顯示，今日晚間20時生成的輕度颱風「閃電」以每小時24公里速度向西北進行，近中心最大風速每秒18公尺，七級風暴風半徑80公里，目前路徑預測往菲律賓機會較大，不過路徑預測仍有變數，也有可能北轉日本外海，目前仍待觀察。

氣象局指出，今晨生成的輕度颱風天鵝以每小時16公里速度，向西往越南方向前進，對台無直接影響，不過今日西南部及恆春半島沿海地區有長浪發生的機率，目前屏東(小琉球)持續觀測到浪高2米左右的長浪，請民眾注意。

如果最後閃電颱風真的來台，專家預測時間大約會落在「下週末」，約11月6日前後。（摘自台灣颱風論壇｜天氣特急）

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，「閃電」路徑可能轉北、轉西或轉向台灣附近，目前最有機會影響台灣，不過不確定性還很大，有待繼續觀察，是未來一周的重點。

台灣颱風論壇參考歐洲數值（EC）最新的預報後指出，有一條黑色粗線直接畫到台灣，代表預測「平均」之後的路徑，但光看平均一點意義也沒有。整體而言，下周是閃電颱風的路徑關鍵點，而影響路徑的關鍵因素包括：「閃電颱風本身的位置」、「高氣壓的強弱、北方槽線強弱」、「天鵝颱風是否干擾？」

雖然還不確定，但颱風論壇指出，如果最後閃電颱風真的來台，時間大約會落在「下週末」，約11月6日前後。

(中時新聞網)