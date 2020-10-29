美國大選最後一場辯論會結束，民主黨總統候選人拜登在辯論會上提到，他主張石油業「轉型」（transition），此話一出立刻引發相關業者的緊張，川普總統趁機抨擊他打算摧毀石油業，而拜登陣營擔心賓州等關鍵州的選情會因此受傷。由於多數民調仍顯示拜登持續領先川普，對此，旅美學者楊喜慧在政論節目中也分析，川普要翻盤的話，就要把握幾個關鍵州。

楊喜慧在政論節目「新聞大白話」中談到，最終辯論會上，川普針對是否支持開採石油、天然氣等議題追問，因拜登脫口「反對石油開採」，結果三大產油州，同時也是大選搖擺州的賓州、俄州及德州，這三洲民調立即有所反應，現在川普、拜登支持度陷入膠著狀態。

楊喜慧直言，「川普還是有可能翻牌，至於他要翻盤的話，就要把握賓州、佛州以及亞利桑那州。」

另外，拜登全國民調領先川普，隨著選戰進入衝刺階段，川普能否扭轉劣勢，關鍵州或搖擺州的意向成為焦點，而關鍵州諸如賓州（目前拜登平均領先5.1個百分點）、德州（目前川普領先4個百分點）都是石油及生然氣生產重地，後者更是共和黨傳統票倉，但今年的選情也很緊繃。

(中時新聞網)