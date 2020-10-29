開放美豬美牛進口，衛福部長陳時中直指是「信守承諾」，立委高金素梅今天(29日)在立法院的衛環委員會對此用6字「拒絕黑箱賣台」，嗆爆陳時中。

衛福部長陳時中8月31日廣播節目接受專訪時表示：「開放美豬美牛可以換來ㄧ個台灣在國際上的地位。」「ㄧ個人在社會中要有地位才能跟人家談判。」引發議論後，陳時中9月13日又在電視節目專訪時澄清說，為了國際地位犧牲國民的食安的批評，是倒果為因，他說「台灣開放美豬美牛才是代表『信守承諾』，當世界都認知到台灣是這樣的國家，台灣的國際地位才可望提升。」

高金素梅指出，她要請教陳時中：什麼是「信守承諾」？信守什麼承諾？是誰對美國許下承諾？在什麼時間？在什麼地點？是什麼人對美國承諾會開放美國萊豬進口？為什麼大家都不知道有這個承諾？如果大家都不知道有這個承諾，高金素梅質疑這就是典型的「黑箱賣台」，有人在暗室中出賣了台灣人民的健康。甚至質疑「黑箱中承諾賣台」，這才是開放美國萊豬進口真正的因果關係。

網友回應說：「金委員思緒很清楚，真是罵的好。而執政黨的言行讓人民失望，混淆事實還鬼扯一堆，當年反萊豬牛，現在卻開放還講一些沒邏輯的說詞。」、「我好奇那些覺青哪去了？」

(中時新聞網)