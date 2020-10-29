據共同社報導，日本政策研究大學院大學校長田中明彥等創立的研究會，29日向外務省提交了旨在將日本推進的「自由開放的印太」構想具體化的建議。為應對中國的崛起，要求舉行日美和澳大利亞、印度4國首腦會議（峰會），以及加強日本的防衛力量。

該建議認為印度太平洋地區將成為全球經濟增長引擎，指出維護國際秩序的重要性提高。為抑制中國的動向，呼籲「力爭實現自由民主的經濟及社會的各國應當合作」，要求舉行日美澳印峰會，並探討將來英國和法國的加入。為防止中國軍事力量突出，敦促對美中和俄羅斯3國提出構建抑制巡弋飛彈等增強的機制。

該建議還強調要實現構想，位於該地區中心的東協（ASEAN）的合作必不可少，提倡通過供應鏈（零部件的採購及供應網）的多元化等強化關係。

本月6日，美國國務卿蓬佩奧赴東京，與日本、印度及澳洲外長舉行「四方安全對話」（Quad）會議。澳洲19日則宣布，將參加11月印度與日本海上自衛隊、美國海軍共同舉行的「馬拉巴（Malabar）軍演2020」。由於澳洲此一決定，今年Quad四國將首度一起參加馬拉巴軍演，顯示Quad正強化防衛合作關係。

大陸外交部長王毅13日批判，美國推動「印太戰略」，企圖以Quad為依托構建所謂印太版「北約」，這一戰略所鼓吹的是早已過時的冷戰思維。

(中時 )