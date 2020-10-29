黃國昌為何爆料旺旺集團？羅友志：要報「鳥鼠仔冤」。(影/中天政論節目)

國家通訊傳播委員會(NCC)召開中天新聞台聽證會後，認為中天尚未就8大議題、像未來營運計畫說明清楚，主委陳耀祥找了6位委員討論後，決定最快下周請中天高層到會陳述意見，作為所有NCC委員准駁換照參考，資深媒體人羅友志認為，這完全就是「開門公審、關門放狗」。

對於NCC突然要求中天「補考」，羅友志在政論節目「大新聞大爆卦」中表示，NCC今天所有的動作完全沒有意義，根本就是大街罵人、小巷道歉，在中天關門聽證會召開前，已有很多NCC決策委員就已經透過特定媒體流出對中天中傷的消息，補強某一些證據，在社會上形成某一股輿論，在下周三之後，中天再回應內部改善提案，大家會信嗎？

羅友志說，若NCC要以「媒介現實」呈現給社會大眾，那中天怎麼補考有什麼用呢？且下周的委員會會議採「閉門型式」，再加上比例原則，若7個委員認為中天及格、4個人認為不及格，這樣還是不及格。這場補考有什麼意義嗎？

他也說，這些想關中天的人已經準備8年之久，球證、旁證都是他們的人，他要強調的是，前時代力量黨主席黃國昌、NCC委員林麗雲，自2012年中嘉併購案的「反旺中」事件，向中天新聞送抗議信，羅友志直指，這8年來的事件中，黃國昌和林麗雲全部黏在一起，「一生只搞蔡衍明一人」，痛批可恥！

且日前旺旺集團高層的群組對話外流，難道不覺得怪嗎？我(羅)在媒體待了23年，加入的群組數百上千，黃國昌沒有與內部皇親國戚以上的人熟識的功力，NCC還一直對外說沒有政治力介入，這有人信嗎？

對於黃國昌質疑旺董蔡衍明下指導棋？羅友志不客氣地說，他覺得這是很無聊的事情，因為檯面上哪個電子媒體公司、集團的老闆敢不敢摸著胸口說，我這輩子沒有給所屬媒體下過指導棋，如果有家人會如何如何？哪個老闆對公司營運政策沒有下過一點指示？黃國昌這樣的操作，真的是太誇張了。根本就是要報「鳥鼠仔冤」(指一個人雞腸鳥肚，愛記恨，挾怨報復)。

(中時新聞網)