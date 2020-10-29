台中交通網APP提供民眾查詢全台中停車場目前剩餘車位數，但卻不是每個停車場都查得到，市議員林德宇29日在議會質詢中要求交通局盡速將全市停車場納入，建置更完善的智慧停車系統。

交通局長葉昭甫表示，這部分是今年交通網APP精進的目標，他已責成停車管理處，開始慢慢整合民營停車場，希望他們能朝向電子化經營的方向，路邊車格的部分則已建置9500顆偵測地磁，未來路邊車格的即時資訊也會納入台中交通網APP中一併提供。

林德宇表示，目前台中市列管的424個停車場中，公有委外經營的117個停車場都有介接台中交通網APP，提供剩餘車位查詢，但公有自營的37個停車場中僅有7個提供這項服務，民營的270個停車場更是一個都沒有。

林德宇指出，目前台中市民營的停車場還是占最大宗，目前交通局提供的即時車位查詢服務不夠全面，他要求交通局研議獎勵或其他方式，推動停車場業者加入台中交通網APP的系統。

林德宇說，雖然市府目前也跟遠傳合作，在Line推出「Parking Go」服務，協助民眾尋找路邊車格，但有79.2％用戶表示利用此服務仍需在路上花10分鐘尋找車位，他認為這有違低碳交通的理念，交通局應持續加強智慧停車系統的建置，納入民營停車場。

(中時 )