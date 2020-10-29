為運動健兒健康加分，彰化縣政府射出三箭！彰化縣政府29日與跆拳道國手劉威廷、台灣體育運動大學、彰化基督教醫院、彰化秀傳紀念醫院、彰化師範大學，及白蘭氏三得利公司，共同宣布運動防護、運動科學、運動營養，啟動三箭齊發，守護彰化2,500名體育班學生健康。

與會的彰化縣長王惠美強調，縣府未來將籌募運動基金，並結合更多企業界，來支持運動選手，讓他們為彰化、國家爭光。

親自出席的白蘭氏三得利台灣分公司資深副總裁黃小琳表示，作為深耕彰化在地超過40年的品牌，白蘭氏對於在地發展不落人後，我們深知地方基層選手們，對外部專業資源的需求，公司藉由這次由縣政府主導的運動三箭計畫，整合各方資源，讓選手們可無後顧之憂的全力拚戰。 王惠美29日在彰化縣立體育場為109學年度縣長盃五人制足球錦標賽進行開球，並與跆拳道國手劉威廷、台灣體育運動大學、彰化基督教醫院、彰化秀傳紀念醫院、彰化師範大學、白蘭氏三得利公司等產官學共同宣布，運動防護、運動科學、運動營養，啟動三箭齊發，守護彰化2,500名體育班學生健康。

在運動防護方面，包括彰基、秀傳等6家彰化縣優質醫療團隊，也共襄盛舉，只要憑健保卡運動員就醫，不僅享快速看診等服務，且有不同的優惠。

在運動科學方面，由彰師大透過科學檢測分析，了解選手身體素質、狀況，提供專業建議。至於在運動營養方面，白蘭氏三得利公司等產業，在選手競賽期間提供免費營養補充品，跆拳道國手劉威廷也獲贊助。

此外，白蘭氏今年正式啟動「偏鄉孵育 潛能開發」公益計畫，長期贊助菁英運動員，作為選手們備戰賽事的奧援。黃小琳分享白蘭氏雞精擁有國家級雙認證，在科研基礎上，證實有助於消除運動後的疲勞，更可提升免疫力，為發展中的基層選手與征戰國內外的菁英選手重要的健康補給。

白蘭氏也持續贊助男子400公尺跨欄-「跨欄王子」陳傑、甫於破蝶式200公尺世界青少年紀錄的-「台灣蝶王」王冠閎、女子拳擊57公斤-「女力神拳」林郁婷與獲得東京奧運門票的女子桌球-「桌球一姐」鄭怡靜等台灣菁英選手。

白蘭氏更積極響應在地運動政策與扶持潛力選手培育，贊助產品給予員林農工、成功高中、彰化藝術高中、二林高中、田中高中與和美高中等六所高中田徑隊，共超過百名選手。

(工商 )