疫情蔓延不止，全球經濟再度壟罩在封城、衰退的陰影。法國外貿銀行今（29）日指出，由於台灣在地經濟活動受疫情影響較小，加上出口蓬勃增長，台灣經濟表現逆風高飛，像是「暗夜中明珠」，在全球陰暗前景中發光。

法國外貿銀行企業及投資銀行全球市場研究亞太區首席經濟學家艾西亞指出，雖然疫情帶來的不確定性仍然存在，但占台灣近半的資訊通訊科技和電子產品，立足於全球需求強勁，加上受惠於疫情初期的超前部署，台灣島內人員流動限制幅度可說是亞洲最小，內需受壓程度亦相對有限，舉例台灣企業的收入增長，從2020年二季度的同比0％回升至三季度的1.1％。

出口表現、企業營收、內需消費等各項經濟指標，在在顯示台灣的表現不同於其他市場，法外貿銀因此重新估測台灣經濟2020年成長動能，第三季年增率應有3.2％，比市場預期的1.1％來的樂觀，同時上修台灣2020年GDP全年增長預測值，由1.6％ 調整至1.8％，遠高於市場預期的1.0％。

法國外貿銀行今天同時公布香港的經濟數據估值，情況和台灣兩樣情。該行預估香港今年第三季GDP（yoy）將會衰退7.3％，雖然較前兩季略有改善，艾西亞表示，但這種改善很大程度上來自於2019Q3較低的基數效應。

總體來看，香港疲軟的經濟趨勢，會比1997年亞洲金融危機和2008全球金融海嘯時期，持續的時間來的更長，展望未來，還要取決於接下來如何遏制疫情擴散，尤其是冬季，攸關香港內需景氣的零售業，短期內不太可能完全復甦。

(工商 )