超市龍頭全聯今年9月在東區開出第一間潮流火鍋店「全火鍋」，以獨特的裝潢設計跟周邊商品，加上僅僅快閃5個月，引起不小的討論話題！全聯表示，10/30～11/1限時三天將在「PXGO!全聯線上購」限量開賣「全火鍋」聯名系列商品，包含「全火鍋X康乃馨醫療級口罩」、「全火鍋X聖凱師-秘製黃金比例麻辣鍋火鍋湯底」，還有與店內同款的日本製「柳宗理南部鐵器雙耳淺鍋」，使用PX Pay支付還加碼送福利點。

全聯表示，「全火鍋」主打由全聯生鮮廠低溫直送的冷藏肉、產銷履歷的安心小農蔬菜，並選用優質台灣米，還有時尚復古的「台式冰菓室」、「請支援收銀」系列周邊等特色，成功吸引熱愛嚐鮮的年輕客群，9月開幕迄今每天訂位爆滿，店內「請支援收銀」系列周邊也很熱銷。

為了讓更多顧客都能體驗，據全聯指出，此次在「PXGO!全聯線上購」限量開賣三款商品，其中，全聯獨家販售限量的「全火鍋X康乃馨醫療級口罩」，10/30-11/1每天限量2,000盒，每盒售價190元，PXGo!每位會員限購一盒，再加碼送50點。

另外，由名廚聖凱師調配的「全火鍋X聖凱師-秘製黃金比例麻辣鍋火鍋湯底」，跟「全火鍋」店內販售的麻辣鍋湯底一樣，除了全台全聯門市已有販售，活動期間也能直接在PXGO!線上購買，還能「分批取貨」，三包售價477元，平均一包159元，再加碼送150點。

至於店內使用的日本製「柳宗理南部鐵器雙耳淺鍋」，主打導熱效果佳，原價8,380元，此次活動特價3,939元，等於打了4.7折，線上預購還可直接宅配到家，再加碼送1,000點。

全聯表示，「全火鍋」將營業至明年1月底止，還沒有機會嚐鮮的顧客，可先到全台門市與PXGo!購買「全火鍋X聖凱師-秘製黃金比例麻辣鍋火鍋湯底」，再搭配自己喜歡的食材，就能隨時隨地在家開鍋！

(工商 )