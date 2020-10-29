港姐出身、拿下許多戲劇獎項的香港視后胡杏兒，在陸劇《那年花正開月正圓》中以「胡詠梅」一角為台灣觀眾熟知。她離開老東家TVB後，成立自己的工作室，在新劇《熟女強人》精湛演技再獲好評。劇中胡杏兒面臨婚姻破碎，面對朱栢康飾演的外遇丈夫，一場兩人攤牌吵架戲，情緒細膩、絲絲入扣，甚至被網友讚為整部劇最好看的一場戲。

胡杏兒在劇中飾演心理分析師「鄒靜」，對於吵架戲碼，她說先前和朱栢康有排演過，也都用真實一面去演，「滿難忘的，他是一個難得的好對手」。她認為角色「鄒靜」很理智，自己跟角色頗相似，也喜歡「說到做到」。不過對於外遇議題，她說「這種事沒人能給建議，只能自己決定自已的去留。」

胡杏兒堪稱影歌視三棲的全方位藝人，甚至跨足婚紗經營，是許多人眼中的「人生成功組」。不過她也感嘆做生意不容易，笑說：「演員可能相對容易一點」。

《熟女強人》由吳家麗、胡杏兒、吳千語、沈卓盈、陸詩韻、何佩瑜、曾樂彤等人主演，描述在各自領域均有一番成績的一眾姐妹，在定期的聚會中暢談自己的經歷及困擾，劇情牽涉婚外情、同性戀、換妻遊戲、凍卵等貼近現實社會的議題。《熟女強人》全劇20集，已可在KKTV上觀賞。

香港視后胡杏兒離開老東家後推出新作《熟女強人》。（KKTV提供）

港劇《熟女強人》由吳家麗、胡杏兒等人主演。（KKTV提供）

(中時 )