中國信託商業銀行推動公共藝術不遺餘力，今（29）日榮獲文化部第七屆公共藝術獎─民間自辦公共藝術獎肯定。坐落於臺北市南港的中國信託金融園區，不僅是中國信託銀行總部，更以多件世界當代藝術作品妝點公共空間，透過回饋與分享，打破民眾和藝術的距離，讓更多人能在日常中品味藝術！

文化部部長李永得於頒獎致詞時，再三肯定民間企業願意投入公共藝術「很了不起」，相信在政府帶動、民間參與的努力下，能更進一步激發多元創意，讓公共藝術蓬勃發展。

中信銀行公共關係暨公益推展處處長林永勝領獎時表示，「推廣藝術文化一直是中國信託善盡企業社會責任的重要項目，我們希望讓藝術走進更多人的生活當中，今年因為疫情關係影響很多人的出國計畫，歡迎大家搭捷運來中信金融園區，細細品味當代藝術作品。」

中信銀行此次獲獎作品包含草間彌生（Yayoi Kusama）的《南瓜》、托馬斯薩拉切諾（Tomás Saraceno）的《雲城市：HAT-P-12》、奧利佛．埃利亞松（Olafur Eliasson）的《Enlightenment Sphere》以及亨利．摩爾（Henry Moore）的《臥女像》。

佈滿圓點的《南瓜》是日本國寶級藝術家草間彌生的創作標誌，原設置於中信金融園區內的大型南瓜，以黃銅質感為底、搭配密集墨黑圓點，當觀看視線沿著大小圓點移動，彷彿能感受一股向上生長的力量，是最受歡迎的的打卡熱點。

北歐藝術家奧利佛．埃利亞松的經典作品《Enlightenment Sphere》，以2,175片手工玻璃鑲嵌成直徑達275公分的球體，裝置於中信金融園區B棟大廳，《Enlightenment Sphere》強調光影和空間變化，在藝術品安裝前，中國信託團隊更將大廳製作成模型，帶到德國與藝術家確認裝置效果，為的就是與大眾分享最完美的大師作品。

阿根廷藝術家（Tomás Saraceno）的《雲城市：HAT-P-12》坐落於中信金融園區旁的三重世貿公園，藝術家以多邊形不銹鋼鏡面打造出「雲」的意象，以綿密的蜘蛛網絡，勾勒對未來世界的想像，《雲城市：HAT-P-12》安裝工程非常浩大，除了得組裝12個幾百公斤的鏡面模組，中國信託和藝術家團隊還在艷陽下揮汗工作兩個月，才將蜘蛛網絡安裝完成，現在常可看到好奇的民眾穿梭其中，跟著藝術家一起探索未來城市的無限可能；20世紀最重要、也是世上最偉大的雕塑家亨利．摩爾創作的《臥女像》，裝置於台灣人壽總部大廳。

亨利．摩爾於1957年接受聯合國教科文組織委託，製作生涯最大的《臥女像》，為了完成這件作品，他先做了六個工作模型，中國信託收藏的就是這六件作品的其中一件，也是亞洲唯一一件，特別放置在中信金融園區的公共空間和民眾分享。

(中時 )